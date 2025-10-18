Visitez nos entreprises La Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz

Visitez nos entreprises La Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz samedi 18 octobre 2025.

Visitez nos entreprises La Cabane à Spiruline

Chéméré 733 Les Buis Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-25 15:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Venez découvrir la Cabane à Spiruline

C’est à Chaumes-en-Retz que, Richard et Thierry, associés et amis de longue date, ont décidé début 2020 de créer La Cabane à Spiruline, une ferme à taille humaine qui respecte la nature et l’homme.

De part son mode de production économe en eau et en énergie et d’autres parts ses multiples bienfaits sur la santé, la culture de ce super aliment 100% naturel s’est imposé à eux comme une évidence. La dimension collective étant une valeur forte pour eux, ils sont adhérents à la fédération des spiruliniers de France depuis leur création. Toujours dans cette volonté de partage, la cabane à spiruline est adhérente aux réseaux Terroir 44, Bienvenue à la ferme, les Ecossolies de Nantes et France Passion. Dans ce même état d’esprit, elle a développé des partenariats avec d’autres producteurs; miel, bière… ainsi qu’avec l’Adapei; ensachage de la spiruline par un Esat.

Descriptif de la visite

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, que vous soyez en famille ou en groupe, venez rencontrer ces deux passionnés qui vous feront découvrir cette aquaculture particulière lors d’une visite ! Vous y apprendrez la grande histoire de la spiruline, son mode de culture et ses bienfaits. Ces visites se clôturent par une dégustation de spiruline et d’autres surprises gustatives à base de spiruline…

Pratique

visites gratuites grand public proposées le samedi 18 octobre et du mardi 21 au samedi 25 octobre à 14h et 15h.

réservation par mail ou par téléphone

places limitées à 12 personnes

Retrouvez tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chéméré 733 Les Buis Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 96 33 91 lacabaneaspiruline@gmail.com

English :

Come and discover the Cabane à Spiruline

It was in Chaumes-en-Retz that Richard and Thierry, partners and long-time friends, decided in early 2020 to create La Cabane à Spiruline, a human-scale farm that respects nature and people.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die Spirulina-Hütte

In Chaumes-en-Retz haben Richard und Thierry, langjährige Geschäftspartner und Freunde, Anfang 2020 beschlossen, La Cabane à Spiruline zu gründen, einen Bauernhof in menschlicher Größe, der die Natur und den Menschen respektiert.

Italiano :

Venite a scoprire la capanna della spirulina

È a Chaumes-en-Retz che Richard e Thierry, soci e amici di lunga data, hanno deciso all’inizio del 2020 di creare La Cabane à Spiruline, un’azienda agricola a misura d’uomo che rispetta la natura e le persone.

Espanol :

Venga a descubrir la cabaña de la espirulina

Fue en Chaumes-en-Retz donde Richard y Thierry, socios y amigos desde hace mucho tiempo, decidieron a principios de 2020 crear La Cabane à Spiruline, una granja a escala humana respetuosa con la naturaleza y las personas.

L’événement Visitez nos entreprises La Cabane à Spiruline Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic