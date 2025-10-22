Visitez nos entreprises La Savonnerie de Marcel Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

mercredi 22 octobre 2025

fin : 2025-10-22 14:00:00

2025-10-22 2025-10-24

Pousser la porte de La Savonnerie de Marcel à Villeneuve-en-Retz, c’est aller à la rencontre d’artisans passionnés qui fabriquent le savon selon la méthode traditionnelle et ancestrale de la saponification à froid.

A propos de la Savonnerie de Marcel et de son histoire

D’un grand-père artisan savonnier est née une passion pour la création de savons d’exceptions. La recette secrète pour des savons bio, surgras et très doux ?

Des ingrédients simples et de haute qualité (plantes cultivées localement, huiles végétales vierges, laits, argiles…)

Un travail entièrement manuel, sans machine, qui donne à chaque savon un caractère unique et une qualité incomparable.

L’éthique de la Savonnerie

Le vrai bio et des prix justes ! Passionnés et engagés pour la qualité, Maryline et son équipe portent haut l’étendard d’une consommation plus saine au quotidien. Conçus pour un usage familial et quotidien, les savons de Marcel sont parmi les moins chers du marché au kilo ! Pour entrer dans les coulisses de cette savonnerie artisanale, La Savonnerie de Marcel propose des visites guidées.

Pratique

visites exceptionnelles organisées dans le cadre des rendez-vous annuels « Visitez nos entreprises »

visite gratuite pour les scolaires sur réservation auprès de la savonerie proposée le jeudi 16 octobre à 14h.

visites gratuites grand public proposées les 22 et 24 octobre à 14h.

uniquement sur réservation par mail ou par téléphone auprès de la savonnerie

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 55 32 45 02 contact@lasavonneriedemarcel.fr

English :

Pushing open the door of La Savonnerie de Marcel in Villeneuve-en-Retz means meeting the passionate craftsmen who make soap using the traditional, ancestral method of cold saponification.

German :

Wenn Sie die Tür von La Savonnerie de Marcel in Villeneuve-en-Retz öffnen, begegnen Sie leidenschaftlichen Handwerkern, die Seife nach der traditionellen und althergebrachten Methode der Kaltverseifung herstellen.

Italiano :

Aprire la porta de La Savonnerie de Marcel a Villeneuve-en-Retz significa incontrare artigiani appassionati che producono sapone secondo il metodo tradizionale e ancestrale della saponificazione a freddo.

Espanol :

Abrir la puerta de La Savonnerie de Marcel, en Villeneuve-en-Retz, significa encontrarse con artesanos apasionados que fabrican jabón según el método tradicional y ancestral de saponificación en frío.

