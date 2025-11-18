Visitez nos showrooms à Lyon, à Roissy-en-France, à Caen et à Metz ! Fronius France Roissy-en-France

Visitez nos showrooms à Lyon, à Roissy-en-France, à Caen et à Metz ! Mardi 18 novembre, 09h00 Fronius France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, nous sommes heureux d’ouvrir nos portes pour vous faire découvrir les métiers passionnants du soudage ainsi que nos solutions innovantes dans les domaines Solar et Energy. Des visites guidées de nos showrooms seront organisées tout au long de l’événement, offrant une immersion concrète dans nos technologies et nos savoir-faire. Une belle opportunité pour échanger, s’inspirer et explorer les perspectives d’un secteur en pleine évolution.

Fronius France 8 rue du meunier 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « dossantos.elisa@fronius.com »}]

Fronius France ouvre ses portes ! Soudage Métallurgie

Fronius France