Visitez ROVIPHARM Val-Revermont – Agence BOURG EN BRESSE Val-Revermont

Visitez ROVIPHARM Mercredi 19 novembre, 09h00 Val-Revermont – Agence BOURG EN BRESSE Ain

Vous voulez découvrir la Plasturgie dans le milieu médical ? C’est possible ! L’Entreprise ROVIPHARM vous ouvre ses portes ! Vous pourrez visiter les ateliers de la Finition et de l’Injection. Inscrivez vous vite, le nombre de places est limité !!

Accueil et visite de l’entreprise Temps d’échange avec les responsables et un(e) employé(e) pour parler des postes qu’ils occupent. Merci de venir avec votre CV

Val-Revermont – Agence BOURG EN BRESSE 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes

