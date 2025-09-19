Visitez un ancien couvent des franciscains Église Saint-Matthieu Colmar

Visitez un ancien couvent des franciscains 19 – 21 septembre Église Saint-Matthieu Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre

Église Saint-Matthieu 3 Grande Rue, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 06 81 84 29 35 Le couvent des franciscains de Colmar existait depuis la première moitié du XIIIe siècle. Hôpital en 1543, il garde cette affectation jusqu’au début du XXe siècle. Il ne reste des bâtiments conventuels que la chapelle qui fut affectée au culte protestant depuis 1575.

Elle se compose d’un chœur long et étroit largement éclairé par de grandes baies et séparé de la nef et des bas-côtés, réservé aux fidèles par un très beau jubé. La nef était charpentée, mais un faux plafond en plâtre dissimule actuellement le solivage et le plancher anciens, décorés encore de rinceaux noirs sur fonds gris, restes d’une décoration du XVIIe siècle.

Le mobilier est très sobre, mais il y a lieu de signaler un très beau Christ en bois de la fin du XVe ou du début du XVIe placé sur le jubé. Les grandes orgues seraient une œuvre de Silbermann père. Les panneaux des balustrades du jubé et des tribunes sur les bas-côtés sont décorés de peintures à l’huile. Le chœur est séparé de la nef par une cloison. La sacristie est aménagée dans une chapelle à deux étages où l’on peut signaler deux curieuses piscines.

Le monument a peu souffert de la guerre ; par contre, les vitraux ont été brisés.

L’église a été restaurée de 1982 à 1998 par Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments historiques. La restauration s’est terminée par l’inauguration de l’Orgue Silbermann rénové. Parking Montagne Verte.

