Visitez un ancien temple protestant devenu église catholique Église Saint-Charles-Borromée Sedan

Visitez un ancien temple protestant devenu église catholique 20 et 21 septembre Église Saint-Charles-Borromée Ardennes

La durée de la visite peut varier selon votre curiosité.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancien temple protestant de la ville, cet édifice a été transformé en église catholique à la fin du XVIIᵉ siècle par l’architecte Robert de Cotte. La visite est assurée par le délégué au patrimoine de la paroisse Saint-Laurent.

Église Saint-Charles-Borromée 12 Place d’Armes, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 73 73 https://www.charleville-sedan-tourisme.fr/fiches/listing-monuments-et-patrimoine/eglise-saint-charles/ En 1591, Henri IV autorise le mariage entre Henri de La Tour d’Auvergne et Charlotte de La Marck, tous deux protestants, ce qui permet au couple de fonder en 1593 le Grand Temple neuf à Sedan, probablement conçu par Salomon de Brosse. Achevé en 1601, le temple accueille le culte calviniste et se distingue par son architecture soignée, avec tribunes réservées à la noblesse et à la famille princière.

Après la participation du prince Frédéric Maurice au complot de Cinq-Mars, la principauté est cédée au roi en 1642. La révocation de l’édit de Nantes en 1685 entraîne l’interdiction du culte réformé, et en 1688, l’archevêque de Reims confie à Robert de Cotte la transformation du temple en église catholique dédiée à saint Charles Borromée, consacrée en 1692.

Des ajouts successifs enrichissent l’édifice : tour sud en 1726, orgue en 1768, tour nord en 1823, et tourelle de l’horloge en 1837. Devenue cathédrale du diocèse constitutionnel des Ardennes en 1791, l’église est fermée au culte pendant la Terreur, transformée en temple révolutionnaire, puis rendue au culte en 1795. Enfin, le Concordat de 1802 supprime définitivement l’évêché.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine / Ville de Sedan