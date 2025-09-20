Visitez un atelier d’imprimerie traditionnelle et de fabrication de papier ! Atelier « Lettres en Voyage » Saint-Nazaire

Visitez un atelier d’imprimerie traditionnelle et de fabrication de papier ! Atelier « Lettres en Voyage » Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Atelier « Lettres en Voyage », vous réserve une immersion totale dans l’univers du papier fait main et de l’imprimerie de Gutenberg. À cette occasion, découvrez:

– les secrets de la composition typographique et de l**’impression sur presse à bras**,

– la magie de la fabrication du papier à partir de fibres recyclées et de fibres extraites de végétaux cueillit localement.

Départ de la visite commentée: toutes les heures.

Atelier « Lettres en Voyage » 6 rue Ambroise Paré, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Kerlédé Loire-Atlantique Pays de la Loire 0641170594 http://www.lettresenvoyage.fr http://www.facebook.com/lettresenvoyage;http://www.instagram.com/lettresenvoyage

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de vous faire découvrir ces savoir-faire aussi captivant qu’inspirant !

La visite est libre et l’animatrice passionnée !! La ligne de bus s’arrête juste devant le centre commercial et les parkings sont en nombre suffisant pour stationner votre véhicule à proximité.

Lettres en Voyage