Visitez un château datant du XVIIe siècle et son jardin régulier dessiné par Le Nôtre Château de Vitry-La-Ville Vitry-la-Ville

Visitez un château datant du XVIIe siècle et son jardin régulier dessiné par Le Nôtre 20 et 21 septembre Château de Vitry-La-Ville Marne

Visite guidée du château : 7€ par per., gratuite pour les enfants de moins de 14 ans. Accès libre au parc et au jardin. Départ des visites guidées en fonction des arrivées des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez, lors d’une visite guidée, le château de Vitry-la-Ville, inscrit au titre des monuments historiques. Ce château est l’une des rares demeures champenoises bâties en pierre de craie et coiffée d’une toiture en ardoise violette d’Irlande.

Château de Vitry-La-Ville 1 rue de l’Église, 51240 Vitry-la-Ville Vitry-la-Ville 51240 Marne Grand Est +33 6 09 74 32 10 https://www.chateauvitrylaville.com https://www.facebook.com/PAdaM49/ Il a été érigé sur un domaine de 17 hectares en 1608 par Hughes Mathé, receveur général des finances de Champagne, puis agrandi au XVIIIᵉ siècle. Il est cerné de rivières et d’étangs, de douves et de ponts, ainsi que d’un élégant jardin régulier dessiné par Le Nôtre en 1650.

En 1723, le président des finances de Champagne, Jean Morel, devenu propriétaire du château, y fait adjoindre deux ailes et une grille en fer forgé réalisée par Raygrenay.

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1990. Parking gratuit

