Visitez un domaine construit en 1564 Château de Romécourt Azoudange samedi 20 septembre 2025.

Groupe de 20 personnes maximum. Durée de la visite : 20 min.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées du domaine et présentation des livres « Romécourt, un domaine, une famille » et « Femme d’ambassadeur ».

Découvrez la chapelle et le parc du domaine lors de visites guidées. Vous pourrez vous procurer la monographie « Romécourt, un domaine, une famille », par Pascale Marcel, ainsi que le livre « Femme d’ambassadeur », par Jeanne Viot, dernière descendante des Martimprey de Romécourt. Vous pourrez également découvrir, dans le couloir de la chapelle, une nouvelle exposition sur la restauration du manoir après l’incendie de 1997.

Château de Romécourt Domaine de Romécourt, 57810 Azoudange Azoudange 57810 Moselle Grand Est 03 87 86 67 35 http://www.chateauderomecourt.com/ Le château de Romécourt, construit en 1564, puis réorganisé aux XVIIᵉ et XIXᵉ siècles, se situe au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Édifié en briques, ses façades sont ornées de motifs géométriques. La chapelle du château est également le lieu de sépulture de la famille de Martimprey de Romécourt. Les façades, le puits et les toitures du château sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1976.

Le parc à l’anglaise, composé d’arbres centenaires, fait partie d’un domaine de 300 hectares comprenant forêts, champs et espaces naturels. Accès par une petite route de 3,5 km à partir d’Azoudange.

© Katia Roth