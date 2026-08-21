Visitez un fort de la ligne Maginot des Alpes !, Fort Saint-Gobain, La Norma

Informations pratiques

Visitez un fort de la ligne Maginot des Alpes ! 19 et 20 septembre Fort Saint-Gobain Savoie

Tarif préférentiel : Adulte : 4 euros – Enfant : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après avoir franchi le pont-levis, immergez-vous dans les grandes fonctions de l’ouvrage en parcourant la galerie principale, les différentes salles et les 4 blocs de combat.

Tout au long des galeries, découvrez successivement les casernements et les locaux techniques qui permettaient à l’équipage de vivre en totale autarcie pendant trois mois.

Fort Saint-Gobain Fort Saint-Gobain 73500 Bourget La Norma 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 05 01 50 http://www.fortifications-maurienne.com https://www.instagram.com/associationmta/;https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-de-la-Travers%C3%A9e-des-Alpes/61557739408264/ Le fort Saint-Gobain est un ouvrage fortifié important de la ligne Maginot des Alpes.

Construit entre 1933 et 1939, en amont de Modane, sur la rive droite de l’Arc, il avait pour mission principale d’interdire l’accès à la vallée de la Maurienne par la route du col du Mont-Cenis et la voie ferrée. Il a été entièrement restauré par le Musée de la Traversée des Alpes.

Immergez vous dans la vie des 150 soldats, qui servaient les armes d’infanterie et d’artillerie, en totale autarcie pendant 3 mois. Parking gratuit

Après avoir franchi le pont-levis, immergez-vous dans les grandes fonctions de l’ouvrage en parcourant la galerie principale, les différentes salles et les 4 blocs de combat.

©C. Di Filippo