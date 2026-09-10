Visitez un Jardin Remarquable aux portes d’Annecy, Jardins Secrets, Vaulx

Informations pratiques

Visitez un Jardin Remarquable aux portes d’Annecy 19 et 20 septembre Jardins Secrets Haute-Savoie

Tarif réduit pour tous : 8,50€ ; Gratuit jusqu’à 12 ans inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

Visite libre avec film de présentation de 15 minutes sur l’histoire des Jardins Secrets. Panneaux d’interprétation, fléchage, photos d’archive.

13 grands espaces intérieurs et extérieurs à découvrir avec des ambiances différentes.

Une parenthèse hors du temps entre nature et architecture.

Jardins Secrets 1561 route de lagnat 74150 Vaulx Vaulx 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450605318 https://www.jardins-secrets.com/ https://www.instagram.com/jardins.secrets/;https://www.facebook.com/jardins.secrets74 Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

En famille, en couple ou entre amis, arpentez les galeries et allées fleuries, faîtes une pause dans les salons et patios, profitez de la fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famille qui façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !

Besoin de respirer, envie d’être inspiré. Une parenthèse hors du temps. Parkings gratuits

Coins pique nique

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

©Jardins Secrets