Visitez un jardin remarquable aux portes d’Annecy, Les jardins secrets, Vaulx

Visitez un jardin remarquable aux portes d’Annecy 6 et 7 juin Les jardins secrets Haute-Savoie

Tarif adulte : 10€ ; Tarif réduit (étudiants, jeunes de 13 à 18 ans, chômeurs) : 8,50€ ; Tarif enfant (4-12 ans) : 5€ ; Gratuit enfant – de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

En famille, en couple ou entre amis, arpentez les galeries et allées fleuries, faîtes une pause dans les salons et patios, profitez de la fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famille qui façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !

Besoin de respirer, envie d’être inspiré. Une parenthèse hors du temps.

Les jardins secrets 1561 route de Lagnat, 74150 Vaulx Vaulx 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450605318 https://www.jardins-secrets.com https://www.facebook.com/myriamjardinssecrets Situés en Haute-Savoie, entre Annecy et Aix les Bains, les Jardins Secrets offrent une flânerie dépaysante et conviviale. Ces jardins sont l’oeuvre d’une vie. Nicole et Alain Moumen ont intégré́ dans leurs jardins des matériaux habituellement peu utilisés par les paysagistes, en les détournant souvent de leur fonction habituelle : bois, galets, mortier de chaux, cuivre, verre et eau. Fleurs et plantes s’épanouissent librement et subliment une architecture audacieuse. Fruit d’une création imaginative, jardins, salons, galeries, patios, fontaines se succèdent et composent sur 7000 m2 une mosaïque aux inspirations variées au coeur d’un univers unique et authentique.

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

©Gilles Lansard