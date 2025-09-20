Visitez un musée et sa collection de machine à coudre Musée de la machine à coudre Châlons-en-Champagne

Visitez un musée et sa collection de machine à coudre Musée de la machine à coudre Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visitez un musée et sa collection de machine à coudre 20 et 21 septembre Musée de la machine à coudre Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir une collection exceptionnelle de machines à coudre, toutes époques confondues.

Musée de la machine à coudre 13 place des Buttes, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://m.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons/ Le musée expose une collection variée de machines à coudre, couvrant diverses époques et incluant des pièces rares. Fondé par Huguette et Lucien Cordier, puis repris par leur enfant, il est l’un des plus importants musées de la machine à coudre ancienne, tant par la quantité des pièces exposées que par leur rareté.

Parmi les machines exposées figurent des modèles à main, à pédale, à piston, à ficelle, de voyage, ainsi que la première machine électrique. Outre les célèbres machines Singer, on y trouve des modèles de marques comme Peugeot, Mercedes ou Opel, qui ont commencé par la fabrication de machines à coudre avant de devenir des constructeurs automobiles renommés.

Le musée présente plus de 500 machines datant de 1830 à 1900, ainsi que 500 autres conçues pour les enfants, toutes âgées de plus d’un siècle. Parkings, proche toutes commodités.

