Visitez un ouvrage de la ligne Maginot Casemate de Neunhoffen Dambach

Visitez un ouvrage de la ligne Maginot Dimanche 21 septembre, 14h00 Casemate de Neunhoffen European Collectivity of Alsace

Visite guidée à la demande, sans réservation, rue principale à Neunhoffen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Découverte commentée.

Casemate de Neunhoffen 19 Rue Principale, 67110 Dambach Dambach 67110 European Collectivity of Alsace Grand Est La casemate de Neunhoffen est un ouvrage témoin de la ligne Maginot des Vosges du Nord. Entièrement réaménagée à l’état d’origine, elle permet de reconstituer le quotidien d’un équipage de forteresse. Des photos d’époque complètent ce témoignage de la période 1939-45 dans la vallée du Schwarzbach.

Un circuit pédestre dans la vallée permet de découvrir diverses installations de la ligne Maginot: barrages (permettant d’inonder la vallée), cité des cadres, stand de tir, soubassements des casernements…

Inauguré en mai 2024, un nouveau hall d’exposition consacré à l’après-guerre montrera une belle collection d’instruments utilisés pendant la guerre froide.

© Parc naturel régional des Vosges du Nord