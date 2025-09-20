Visitez un séchoir solaire passif, le jardin botanique et une expo photo Cultivé Sauvage Azas

Visitez un séchoir solaire passif, le jardin botanique et une expo photo Cultivé Sauvage Azas samedi 20 septembre 2025.

Visitez un séchoir solaire passif, le jardin botanique et une expo photo 20 et 21 septembre Cultivé Sauvage Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Depuis 2020, Sophie Thillaye cultive pastel, plantes aromatiques et médicinales.

Durant ces deux jours, découvrez son séchoir solaire passif, parcourez le jardin botanique et une expo photo autour d’une tisane parfumée.

Cultivé Sauvage 395 chemin de bouzigues, 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 05 61 84 31 43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090164559151

Sophie Thillaye, ingénieur de formation, décide en 2020 de se lancer dans la culture du Pastel, l’Isatis tinctoria dit pastel des teinturiers, culture historique du territoire, ainsi que des plantes …

© Raynaud photo