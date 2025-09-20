Visitez une ancienne forge Ancienne forge Fréjairolles

Visitez une ancienne forge Ancienne forge Fréjairolles samedi 20 septembre 2025.

Visitez une ancienne forge 20 et 21 septembre Ancienne forge Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez une forge et une ferme rénovée

Au cœur de la campagne albigeoise, près de l’église, découvrez cette ancienne forge et une ferme rénovée accueillant des ateliers de sculpteurs et l’exposition de leurs œuvres.

Ancienne forge Chemin de Salan, 81990 Fréjairolles Fréjairolles 81990 Tarn Occitanie 0612864680 Ancienne forge datant de 1930? en activité jusqu’en 1970, son foyer, son enclume, son marteua pilon et son forgeron toujours passionné en voiture, parking gratuit à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

© Catherine Maucourt Sculptures