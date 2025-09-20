Visitez une chapelle et son chemin de croix Chapelle de Saint-Wendelin Hohengoeft

Visitez une chapelle et son chemin de croix Chapelle de Saint-Wendelin Hohengoeft samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre et gratuite.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez l’histoire de la chapelle Saint-Wendelin. Parcourez son chemin de croix en grès des Vosges, datant du XVIIIᵉ siècle et réalisé à l’initiative du curé Michel Adam, puis explorez la colline calcaire du Gœftberg.

Chapelle de Saint-Wendelin Lieu-dit Goeftberg, 67310 Hohengoeft Hohengoeft 67310 Bas-Rhin Grand Est http://www.hohengoeft.fr La chapelle Saint-Wendelin fut construite en 1666 en remerciement de la protection accordée lors de l’épidémie de peste qui sévissait à cette époque. Les stations du chemin de croix, en grès des Vosges, datant du XVIIIe siècle, sont disposées le long du chemin menant à la chapelle. Elles sont dues à l’initiative du curé Michel Adam.

La colline calcaire du Gœftberg est répertoriée à l’Inventaire national du patrimoine naturel et classée Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Stationnements au centre du village. A partir de la Place de la Maire prendre, à pied, la Rue des Pierres puis tourner à gauche et longer la Rue du Vignoble et monter à droite en prenant le Chemin de Croix.

Journées européennes du patrimoine

