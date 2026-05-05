Visitez une éco-rénovation dans les Vosges du nord, sauvegarde d’un corps de ferme à pan de bois au milieu du village d’Eguelshart, Maison cour à pan-de-bois (1767), Éguelshardt

Visitez une éco-rénovation dans les Vosges du nord, sauvegarde d’un corps de ferme à pan de bois au milieu du village d’Eguelshart Dimanche 28 juin, 13h30 Maison cour à pan-de-bois (1767) Moselle

Gratuit / pas d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Sauvegarde d’un corps de ferme à pan-de-bois au milieu du village

Venez découvrir l’un des rares exemples de maison cour à pan‑de‑bois d’influence alsacienne en Moselle, datant du XVIIIᵉ siècle. Cet ensemble a été sauvé de la démolition en 2015 grâce à la mobilisation des acteurs du patrimoine bâti local, à savoir l’association Maisons Paysannes de Moselle et le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Aujourd’hui, entre de bonnes mains, le propriétaire, aidé par un professionnel spécialiste du bâti ancien, œuvre à une éco‑restauration qui valorise ce patrimoine bâti exceptionnel !

Le plus : Tours et Détours

Osez flâner dans le village et trouver une autre bâtisse comprenant des murs à pan-de-bois datée de 1738, en cours de restauration !

Une ferme‑cour du XVIIIᵉ siècle à forte valeur patrimoniale

Cette ferme cour a été construite en 1767 pour Jean Duvernel, meunier, né en 1720 à Walschbronn, et son épouse Anne‑Marie Stuhl, originaire de Sturzelbronn. Cette information est lisible sur le poteau cornier, également pourvu d’une niche qui abritait une statue de la Vierge. Une inscription gravée y invoque la protection divine contre les calamités, une devise qui semble avoir préservé cet ensemble remarquable de la démolition.

Cette maison du XVIIIᵉ siècle, inhabitée depuis plusieurs décennies, est l’une des dernières de tout l’Est mosellan encore en partie construites en pan‑de‑bois. Elle présente une valeur patrimoniale importante, tant par ses qualités architecturales que par son rôle structurant au sein d’un cadre bâti de grande qualité.

Quand l’architecture contemporaine dialogue avec le bâti ancien

La volonté du propriétaire est d’intervenir dans le respect de l’existant, de la volumétrie et des matériaux qui le constituent (tuiles en terre cuite, coyaux de toiture, pan‑de‑bois, éléments en pierre, torchis pour les miroirs et enduit à la chaux), ainsi que des éléments de modénature qui caractérisent l’époque de construction du bâti et des détails d’architecture, tels que les menuiseries de portes, de fenêtres et de volets.

L’enjeu du projet est de sauvegarder et de valoriser cet ensemble tout en l’adaptant au confort actuel.

L’intervention architecturale s’inscrit dans le respect de l’existant et intègre, avec subtilité et discrétion, des ouvertures contemporaines. Le côté jardin est travaillé avec de larges ouvertures donnant sur les terrasses, positionnées en arrière‑plan d’une ossature composée de poteaux moulurés à quatre faces et de linteaux avec liens cintrés, assurant la reprise des charges en sous‑œuvre. Les baies vitrées minimalistes restent en retrait de la façade, préservant ainsi son intégrité. Une galerie de liaison permet la circulation entre la maison et la grange.

Maître d’œuvre : Isabelle FRANCOIS ANSEL, architecte

Maitre d’ouvrage : Privé

Présents sur place lors de la visite

Le propriétaire et maître d’ouvrage,

Benoît Notard, charpentier spécialiste du bâti ancien

Aurélie Wisser, chargée de mission Patrimoine bâti au Parc naturel régional des Vosges du Nord

À seulement 10 km d’Eguelshardt, une autre porte ouverte vous attend également de 13h30 à 17h30 : une réalisation unique d’éco‑construction en bois local à Sturzelbronn. Une belle occasion d’y faire un détour, avant ou après votre visite !

https://www.eco-renover-parcs-vosges.fr/evenement/un-exemple-deco-construction-dans-les-vosges-du-nord/

Maison cour à pan-de-bois (1767) 5o rue de l’Eglise, 57230 EGUELSHARDT Éguelshardt 57230 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 01 49 59 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@parc-vosges-nord.fr »}] [{« link »: « https://www.eco-renover-parcs-vosges.fr/evenement/un-exemple-deco-construction-dans-les-vosges-du-nord/ »}]

Venez découvrir l’un des rares exemples de maison cour à pan‑de‑bois d’influence alsacienne en Moselle, datant du XVIIIᵉ siècle. éco-rénovation savoir-faire

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