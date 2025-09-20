Visitez une église au cœur de la campagne Église Saint-Menne Brignemont

Visitez une église au cœur de la campagne 20 et 21 septembre Église Saint-Menne Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Église Saint-Menne – Un trésor du patrimoine rural

Au cœur de la campagne, l’église Saint-Menne attend d’être découverte. Aux côtés de l’église Saint-Michel et du Moulin, tous deux classés au titre des Monuments historiques, elle constitue l’un des témoins importants du patrimoine rural de Brignemont.

Isolée dans les champs, cette église discrète ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : une opportunité unique pour explorer la richesse du patrimoine local.

Église Saint-Menne Saint-Menne, 31480 Brignemont Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr L’église Saint-Menne a été construite en 1868. Elle se trouve dans un hameau au milieu des champs, sur la commune de Brignemont, et est située à proximité du cimetière communal. Son clocher, de forme octogonale, est coiffé d’une flèche en brique. Il s’agit d’un clocher-porche reposant sur des arcades cintrées. L’intérieur de cette petite église est construit avec une croisée d’ogives. Une magnifique chaire en bois orne la nef.

Saint Menne était un martyr du IIIe siècle, honoré par les coptes d’Égypte. Il était centurion dans l’armée romaine et a été décapité en 296. On peut le voir représenté par une statue à l’intérieur de l’église, ainsi que sur un vitrail.

© Tourisme Hauts Tolosans