Visitez une église consacrée au XVIIème siècle, classée parmi les monuments historiques Église Saint-Étienne Bar-sur-Seine

Visitez une église consacrée au XVIIème siècle, classée parmi les monuments historiques 20 et 21 septembre Église Saint-Étienne Aube

Ouverture en continu de 9h à 18h le samedi et ouverture après l’office du matin jusqu’à 18 h le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Arpentez l’église de Bar-sur-Seine à l’occasion d’une visite guidée et admirez ses éléments d’architecture Renaissance, classique et gothique flamboyant et notamment ses vitraux.

Église Saint-Étienne Place de l’Église, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est La première pierre de l’église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine a probablement été posée en 1505 par Jacques de Dinteville, gouverneur et comte usufruitier de Bar. La construction débute par le bas-côté nord de la nef, avec la deuxième chapelle, dédiée à saint Barthélemy, au début du XVIᵉ siècle. Le millésime de 1531 figure sur la façade occidentale, et celui de 1541 sur une chapelle du chœur.

Si l’édifice est principalement de style gothique, les parties hautes de la nef ont été achevées entre 1561 et 1582 dans le style Renaissance (gros chapiteaux ioniques et arcs en anse de panier), puisque le monogramme LDB, pour Louis de Bourbon, comte usufruitier de Bar-sur-Seine, apparaît sur le garde-corps du triforium. Le portail de façade est daté de 1616 et l’édifice fut consacré en 1628.

Une partie du décor vitré, détruit par les huguenots en 1563, fut rétablie par Jehan Macadré vers 1600 et par Jean Lothereau en 1636. Les donateurs sont bien connus grâce à diverses inscriptions qui donnent le nom de particuliers, de confréries (du Saint-Sacrement, par exemple) et de corporations (les tanneurs et cordonniers, les bouchers, etc.). Dès le début du XVIIIᵉ siècle, les verrières sont endommagées par les intempéries et le vandalisme, entraînant des pertes définitives ou des remaniements. Elles ont été restaurées à de nombreuses reprises, notamment dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle et tout au long du XXᵉ siècle.

L’église et ses vitraux ont été classés monuments historiques (au titre des immeubles) le 10 juillet 1907. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mattana – Mattis