Visitez une église du XIIᵉ siècle et son chœur datant du XVIIIᵉ siècle Église paroissiale Saint-Martin de Brottes Chaumont

Visitez une église du XIIᵉ siècle et son chœur datant du XVIIIᵉ siècle Église paroissiale Saint-Martin de Brottes Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Visitez une église du XIIᵉ siècle et son chœur datant du XVIIIᵉ siècle 20 et 21 septembre Église paroissiale Saint-Martin de Brottes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’intérieur de l’église du XIIᵉ siècle, qui a conservé ses dalles, ses bancs, les décors de son chœur datant du XVIIIᵉ siècle, ainsi que du mobilier provenant de l’ancienne abbaye du Val-des-Écoliers.

Église paroissiale Saint-Martin de Brottes 2 B Rue de l’Église, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Brottes Haute-Marne Grand Est L’église Saint-Martin de Brottes est une église romane située dans la commune de Chaumont. Elle fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 23 décembre 1925, en raison de son portail.

Édifice à plan allongé : nef à vaisseau unique de quatre travées (tribune sur la première), couvertes de fausses voûtes en bois ; chapelle des fonts voûtée d’ogives, à la troisième travée du mur nord ; chœur à chevet plat (grand oculus obturé), voûté d’ogives ; clocher-porche (couvert d’ardoise), précédé d’un porche en bois.

Visite libre de l’intérieur de l’église du XIIᵉ siècle, qui a conservé ses dalles, ses bancs, les décors de son chœur datant du XVIIIᵉ siècle, ainsi que du mobilier provenant de l’ancienne abbaye du…

© Service Régional de l’Inventaire (Région Grand Est)