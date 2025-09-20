Visitez une église édifiée entre 1880 et 1884, et découvrez son orgue Église Saint-André Orquevaux

Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite de l’église permettra aux visiteurs de découvrir son histoire et son architecture. Un diaporama présentera les travaux de restauration réalisés au cours des quinze dernières années. Les après-midis seront animés par la présence d’une organiste.

Église Saint-André Place de l’Église, 52700 Orquevaux Orquevaux 52700 Haute-Marne Grand Est 03 25 32 37 39 http://orcivalys.fr/ L’église Saint-André a été construite entre 1880 et 1884. Elle a été consacrée le 10 septembre 1884. Il s’agit d’un édifice néo-gothique élancé, de style totalement homogène. Son plan est en croix latine, avec une nef unique de trois travées, percée de quatre baies ogivales. La première assise de l’église et du clocher est en pierre d’Orquevaux. L’ensemble de l’édifice est couvert d’ardoise. Il mesure 37 mètres de long sur 16 mètres de large, transepts compris. La nef, quant à elle, ne mesure que 25 mètres de long.

L’église dispose d’un orgue de chœur installé en tribune. Ce dernier ne fonctionnait plus depuis cinquante ans. L’association Orcivalys, avec l’aide de Claude Pajusco, a restauré et rehaussé l’orgue en 2009. À la suite de cette restauration, l’idée d’une école d’orgue a vu le jour. Depuis plus de dix ans, une quinzaine d’élèves viennent ainsi suivre des cours d’orgue à Orquevaux. Parking à proximité.

