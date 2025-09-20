Visitez une église-halle de la fin du XVIIIᵉ siècle Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Trampot Trampot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant la visite de l’église-halle Saint-Pierre et Saint-Paul, édifiée à la fin du XVIIIᵉ siècle, vous découvrirez un édifice typique de l’architecture religieuse rurale, à la fois sobre et lumineux. L’église conserve un remarquable patrimoine mobilier, dont plusieurs bâtons de procession datant des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, témoins des pratiques liturgiques et de la vie paroissiale d’autrefois.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Trampot Rue Morée, 88350 Trampot Trampot 88350 Vosges Grand Est Construite de 1789 à 1791 en calcaire et pierre de taille, l’église présente la typologie d’une église-halle avec chœur polygonal et tour-clocher hors œuvre en façade. La structure comporte une nef et deux bas-côtés, une abside pentagonale et un couvrement en voûtes d’arêtes et voûtes d’ogives. L’élévation appartient à l’ordre toscan. Elle est ornée de motifs végétalisants qui rythment la composition en travées de la façade.

La couverture, en ardoise, présente une croupe et un dôme polygonaux. La conception de l’église peut être attribuée à l’architecte du XVIIIᵉ siècle, François-Nicolas Lancret. Elle offre un ensemble d’éléments d’ébénisterie, de sculpture et de ferronnerie du XVIIIᵉ siècle. L’ornementation des autels latéraux et des retables est très variée et de grande qualité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© C.Pradines