Visitez une manade de juments de race Camargue Elevage des prairies Arles

Visitez une manade de juments de race Camargue

Mardi 17 février 2026 de 15h à 15h30.

Jeudi 19 février 2026 de 15h à 15h30.

Du mardi 24 au mercredi 25 février 2026 de 15h à 15h30.

Jeudi 5 mars 2026 de 15h à 15h30.

Du 14/04 au 21/04/2026 le mardi de 14h à 14h30.

Lundi 4 mai 2026 de 14h à 14h30.

Samedi 16 mai 2026 de 16h à 16h30. Elevage des prairies 905 Chemin du Mas d’Artaud à Magnan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-03-05 2026-04-14 2026-05-04 2026-05-16

Visitez notre manade de juments Camargue. Découvrez nos juments, la vie des poulains, et les secrets du lait de jument.

Chaque visite est personnalisée, nous sommes là pour vous faire découvrir notre métier, nos chevaux, et répondre à toutes vos questions. Assistez à la traite des juments, dégustez une glace au lait et essayez nos cosmétiques au lait de jument de Camargue dans la boutique de notre ferme. .

Elevage des prairies 905 Chemin du Mas d’Artaud à Magnan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit our Camargue mare farm. Discover our mares, the life of their foals, and the secrets of mare’s milk.

L’événement Visitez une manade de juments de race Camargue Arles a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme d’Arles