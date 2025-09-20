Visitez une porte édifiée dans les anciens remparts de la ville Porte Sainte-Croix Châlons-en-Champagne

Visitez une porte édifiée dans les anciens remparts de la ville 20 et 21 septembre Porte Sainte-Croix Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire de Châlons-en-Champagne à travers la découverte de la majestueuse porte Sainte-Croix, édifiée en 1769 dans les anciens remparts de la ville. Construite en un temps record, cette porte monumentale fut dédiée à Marie-Antoinette lors de son arrivée en France et prit alors le nom de porte Dauphine.

Porte Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr Édifiée en 1769 dans les anciens remparts de la ville, elle fut dédiée à Marie-Antoinette lors de son arrivée en France et prit le nom de porte Dauphine. Elle servait à l’origine de porte commandant l’une des entrées de la ville. La façade extérieure a été décorée de trophées militaires, tandis que les bas-reliefs prévus sur la face opposée n’ont jamais été sculptés.

© Animation du patrimoine