Visit’insolite ! Office de Tourisme Gourdon

Visit’insolite ! Office de Tourisme Gourdon mardi 8 juillet 2025.

Visit’insolite !

Office de Tourisme 20 boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:30:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Explorez la cité médiévale à travers vos 5 sens !

Dégustation de produits régionaux à l’aveugle en fin de parcours !

L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur (Le petit Prince).

A l’écoute de vos sensations vous vivez une découverte insolite de votre environnement Le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût vous plongent dans cette visite décalée de Gourdon. Un éveil de vos papilles lors d’une dégustation de produits régionaux conclura pour votre plus grand plaisir gustatif cette découverte sensorielle !

Visite soumise à condition de quotats minimum et maximum 5 .

Office de Tourisme 20 boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

Explore the medieval city through your 5 senses!

Blind tasting of regional products at the end of the tour!

German :

Erkunden Sie die mittelalterliche Stadt mit Ihren 5 Sinnen!

Blindverkostung von regionalen Produkten am Ende des Rundgangs!

Italiano :

Esplorate la città medievale attraverso i 5 sensi!

Degustazione alla cieca di prodotti regionali alla fine del tour!

Espanol :

¡Explore la ciudad medieval a través de sus 5 sentidos!

¡Degustación a ciegas de productos regionales al final de la visita!

L’événement Visit’insolite ! Gourdon a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Gourdon