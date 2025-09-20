Visitons le Théâtre pour les Journées du Patrimoine Tarascon

Visitons le Théâtre pour les Journées du Patrimoine Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Visitons le Théâtre pour les Journées du Patrimoine

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 11h30, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.

Durée 1 h environ/Réservation conseillée dès le 15 septembre, dans la limite des places disponible/Jauge limitée. Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Au théâtre les journées européennes du patrimoine sont consacrées à une visite historique au fil des siècles et les plus curieux sont invités dans le monde du spectacle les coulisses !

Le théâtre à l’italienne de Tarascon est l’oeuvre de l’architecte marseillais Joseph Marius Letz (1837-1890), architecte en chef du département des Bouches-du-Rhône. Collaborateur de l’éminent Charles Garnier, il réalisa à Tarascon un véritable chef d’oeuvre de raffinement et d’élégance.



Le théâtre, lieu de loisirs et de spectacles, est inauguré en 1888 par une représentation du Barbier de Séville de Rossini. De nombreux spectacles, opéras comiques, tragédies, comédies, spectacles de music-hall se succédèrent et permirent ainsi de recevoir des noms étincelants tels que Joséphine Baker, Fernandel, Tino Rossi, Yves Montand ou

encore Édith Piaf. La façade principale fut ornée en 1898 d’un fronton représentant une lyre soutenue par deux anges, oeuvre du sculpteur tarasconnais Jean-Barnabé Amy.



• À 10h30 Pour les férus d’histoire, la visite propose de faire découvrir le site, son histoire au fil des siècles et les événements marquants qui ont fait de ce théâtre à l’italienne

un lieu phare de la commune de Tarascon, guidée par Maïtena Chavaribeyre, de l’Association Culturelle et Historique de Tarascon.

• À 14h30 et à 16h Pour les plus curieux d’entre vous, une seconde visite est organisée par les agents du théâtre. Ils vous invitent à entrer dans le monde du spectacle vivant et à

découvrir l’envers du décor, les coulisses ! Les visites ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. .

Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02

English :

At the theater, European Heritage Days are devoted to a historical tour through the centuries, and the more curious are invited backstage!

German :

Im Theater sind die Europäischen Tage des Kulturerbes einem historischen Rundgang durch die Jahrhunderte gewidmet und die Neugierigsten werden in die Welt des Schauspiels eingeladen: hinter die Kulissen!

Italiano :

A teatro, le Giornate Europee del Patrimonio sono dedicate a un percorso storico attraverso i secoli, e i più curiosi sono invitati dietro le quinte!

Espanol :

En el teatro, las Jornadas Europeas del Patrimonio están dedicadas a un recorrido histórico a través de los siglos, ¡y los más curiosos son invitados entre bastidores!

