Visit’Quiz

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-03-03

Du 2 mars au 30 novembre

A retirer, gratuitement, à l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté.



VISIT’QUIZ : percez les mystères de la destination avec 12 nouvelles questions !

Une façon originale de découvrir notre destination ! Au détour d’une balade, d’une randonnée ou d’une visite guidée sur notre territoire, vous pourrez découvrir toutes les richesses de notre patrimoine. Alors pourquoi ne pas tenter de devenir le grand champion du Visit’Quiz 2026 ? Une fois le quiz en main, il vous faudra une pointe de curiosité, une dose d’observation et vous pourrez ainsi résoudre les nouvelles questions ; le territoire n’aura presque plus de secrets pour vous ! 3 grands gagnants seront tirés au sort en fin d’année. En partenariat avec les Thermes de Cransac et les producteurs locaux.

Bureau de Cransac-Les-Thermes 05 65 63 06 80 Bureau de Decazeville 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visit’Quiz Decazeville a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)