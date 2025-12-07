Vison Visu + Eloïse Decazes / Marion Cousin – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

Vison Visu + Eloïse Decazes / Marion Cousin – Saison Pannonica Dimanche 7 décembre, 17h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-12-07T17:30:00 – 2025-12-07T19:00:00

Fin : 2025-12-07T17:30:00 – 2025-12-07T19:00:00

Vison Visu : Janick Martin et Robin Fincker se sont découverts au sein du quintet Finis Terrae de Vincent Courtois. Face-à-face, avides de mélodies, ils les aspirent en profondeur, qu’elles soient d’aujourd’hui ou d’un autre âge. Jouant de fractures et de mélismes, de grooves et d’improvisations. Un Vison Visu intime et interpellant.

> Janick Martin : accordéon diatonique / Robin Fincker : saxophone, clarinette

Eloïse Decazes / Marion Cousin : Marion Cousin & Éloïse Decazes jumellent leur voix et leurs manières, le temps d’un répertoire autour des chants du « Trás-os-Montes », province de l’ancien royaume du Portugal, réinterprétés d’oreille en mirandais et instrumentalement ensauvagés à la façon de graffitis tremblotants, rieurs et furieux comme l’enfance. C’est absolument étrange et captivant, comme si toute la musique connue avait été rebroussée jusqu’à son tout premier geste.

> Marion Cousin : chant, synthés, guitare, effets, piano / Éloïse Decazes : chant, synthés, bulbul tarang, concertina, flûte à coulisse, magnéto cassette, piano

Ouverture des portes à 17h – Concert à 17h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Vison Visu