VISTE À LA LANTERNE Villefranche-de-Conflent mercredi 13 août 2025.

2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 10

Début : 2025-08-13 21:00:00

2025-08-13

Visite guidée aux lanternes de la cité médiévale et des remparts de Villefranche de Conflent.

Venez vous plonger dans une ambiance chaleureuse, ces vieux murs ne livrent pas facilement leurs secrets mais quand la guide nous retrace l’histoire dans son ensemble et dans le détail on parvient à leur en dérober quelques-uns.

2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 87 05

English :

Lantern-guided tour of the medieval town and ramparts of Villefranche de Conflent.

Come and immerse yourself in a warm atmosphere. These old walls don’t easily give up their secrets, but when the guide recounts their history in detail, we manage to steal a few.

German :

Laternenführung durch die mittelalterliche Stadt und die Stadtmauern von Villefranche de Conflent.

Tauchen Sie ein in eine warme Atmosphäre. Diese alten Mauern geben ihre Geheimnisse nicht so leicht preis, aber wenn die Führerin uns die Geschichte in ihrer Gesamtheit und im Detail erzählt, gelingt es uns, ihnen einige zu entlocken.

Italiano :

Visita guidata a lume di lanterna della città medievale e dei bastioni di Villefranche de Conflent.

Queste antiche mura non svelano facilmente i loro segreti, ma quando la guida ci racconta tutta la storia e tutti i dettagli, riusciamo a rubarne qualcuno.

Espanol :

Visita guiada iluminada con linternas por la ciudad medieval y las murallas de Villefranche de Conflent.

Ven y sumérgete en un ambiente cálido. Estas antiguas murallas no desvelan sus secretos fácilmente, pero cuando el guía nos cuenta toda la historia y todos los detalles, conseguimos robar unos cuantos.

