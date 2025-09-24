Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies

Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies mercredi 24 septembre 2025.

Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute

Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. A partir de 10 ans Sur inscription.

Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. Un abondant outillage lithique, une industrie osseuse de belle qualité, de nombreuses manifestations artistiques, des structures d’habitats, des éléments de transitions culturelles en font un site majeur pour appréhender la chronologie du Paléolithique supérieur.

A partir de 10 ans Durée 1h30 déplacement inclus

Conditions d’accès

Véhicule indispensable gisement situé sur la commune des Eyzies, à environ 4,5 km de la billetterie, en direction de Périgueux.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Sur inscription. .

Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute

Discover one of the largest prehistoric shelters in the region! Laugerie-Haute shows traces of human occupation dating back some 24,000 years. Ages 10 and up Registration required.

German : Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute

Entdecken Sie einen der größten prähistorischen Unterstände der Region! Laugerie-Haute weist Spuren menschlicher Besiedlung ab ca. 24.000 Jahren auf. Ab 10 Jahren Mit Anmeldung.

Italiano :

Scoprite uno dei più grandi rifugi preistorici della regione! Laugerie-Haute mostra tracce di occupazione umana risalenti a circa 24.000 anni fa. Per bambini a partire dai 10 anni Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute

Descubra uno de los mayores abrigos prehistóricos de la región Laugerie-Haute muestra huellas de ocupación humana que datan de hace unos 24.000 años. Para niños a partir de 10 años Inscripción obligatoria.

L’événement Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère