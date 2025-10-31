Viste contée Halloween Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Viste contée Halloween Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Vendredi 31 octobre, 11h00 Sur inscription au 01.39.56.48.64 ou museetdj@jouy-en-josas.fr

Visite contée d’Halloween

Contes pour les 3-6 ans !

Décoré pour l’occasion, viens fêter Halloween au musée, animé par la médiathèque de Jouy-en-Josas, les histoires de fantômes, vampires, sorcières… n’auront plus de secret pour les enfants et leurs parents. Déguisement dangereusement conseillé…

Tarif : Droit d’entrée au musée.

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines