Viste Croda ChOcques et IUT de Béthune CRODA Chocques Chocques

Viste Croda ChOcques et IUT de Béthune Jeudi 27 novembre, 08h15 CRODA Chocques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:15:00 – 2025-11-27T16:45:00

Fin : 2025-11-27T08:15:00 – 2025-11-27T16:45:00

Nous réalisons la visite de l’entreprise industrielle Croda avec deux groupes. De même pour l’IUT mais l’optimisation du bus nous permet de faire la découverte de l’entreprise par un groupe quand l’autre visite l’IUT et vice versa.

La journée est intense mais très efficace !

CRODA Chocques croda CHOCQUES Chocques 62920 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gregory.bocquet@ac-lille.fr »}]

Visite du monde de l’industrie et découverte des études industrielles qui y mène. croda chocques IUT bethune Chatelet