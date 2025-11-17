Viste de J.D.S. COLOR J.D.S. Color Montereau-Fault-Yonne

Viste de J.D.S. COLOR Lundi 17 novembre, 14h00 J.D.S. Color Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

J.D.S. COLOR est une PME spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux.

À travers cette visite, les jeunes pourront découvrir :

Comment des pièces métalliques sont préparées, nettoyées, décapées, puis traitées (par conversion chimique ou électrolytique) avant application d’un revêtement.

Les machines et les étapes de production : les bains de traitement, les zones de séchage, de peinture, de contrôle qualité.

Les enjeux industriels : respect des normes, mesure de l’efficacité, optimisation des procédés, traitement des déchets, durabilité des métaux.

Cette visite est une belle opportunité de voir une industrie moderne, technique et essentielle à de nombreux secteurs (automobile, construction, mobilier urbain, etc.). Elle permet de montrer que travailler avec les métaux ne se limite pas à la forge ou à la soudure, mais s’étend aux traitements chimiques / électrochimiques, à la précision industrielle et aux contrôles rigoureux.

J.D.S. Color 3 Rue Roberte Boucher, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France

