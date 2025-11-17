Viste de site et présentation des métiers Vallée sud Bio Parc Fontenay-aux-Roses

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Vallée sud Bio Parc 28 rue de la Redoute Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Julie.BOISSEAU@valleesud.fr »}]

Venez découvrir les entreprises et les métiers de l’industrie de la santé