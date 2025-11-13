Viste du Hub des métiers à Tremblay en France Hub des métiers Tremblay-en-France

Viste du Hub des métiers à Tremblay en France Jeudi 13 novembre, 14h00 Hub des métiers Seine-Saint-Denis

Hub des métiers 64 Avenue de la Plaine de France 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Découverte de 5 pôles immersifs et interactifs pour explorer l’usine du futur pour le Lycée Jean Jaurès d’Argenteuil.