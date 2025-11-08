PAT Visite des Volailles Loyer Volailles Loyer Sarcé
Volailles Loyer La Cellerie Sarcé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Visite d’un élevage de volailles
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .
Volailles Loyer La Cellerie Sarcé 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Visit to a poultry farm
German :
Besuch einer Geflügelfarm
Italiano :
Visita a un allevamento di pollame
Espanol :
Visita a una granja avícola
