PAT Visite des Volailles Loyer Volailles Loyer Sarcé

Volailles Loyer La Cellerie Sarcé Sarthe

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Visite d’un élevage de volailles

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Volailles Loyer La Cellerie Sarcé 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Visit to a poultry farm

German :

Besuch einer Geflügelfarm

Italiano :

Visita a un allevamento di pollame

Espanol :

Visita a una granja avícola

