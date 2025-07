Viste Flash de l’exposition Stéphane Hazéra, le souffle d’une oeuvre Rue Lamarque Saint-Sever

Rue Lamarque Eglise des Jacobins Saint-Sever Landes

Début : 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-19

L’ancien couvent des Jacobins s’ouvre à l’art contemporain cet été. En seulement 30 minutes, découvrez les œuvres de Stéphane Hazera.

De la Californie à la Chalosse, laissez-vous guider par un amoureux de son territoire à travers Le souffle d’une œuvre.

Le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne et QUASAR Donation Lesgourgues s’associent à nouveau pour exposer les œuvres du peintre landais Stéphane Hazera (1950-2008), dans l’Église des Jacobins. Cet artiste en perpétuelle quête du réel était également conseiller pour la collection QUASAR.

Exposition gratuite, à l’Église des Jacobins. .

Rue Lamarque Eglise des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 13 45 75

English : Viste Flash de l’exposition Stéphane Hazéra, le souffle d’une oeuvre

The former Jacobins convent opens its doors to contemporary art this summer. In just 30 minutes, discover the works of Stéphane Hazera.

German : Viste Flash de l’exposition Stéphane Hazéra, le souffle d’une oeuvre

Das ehemalige Jakobinerkloster öffnet sich diesen Sommer der zeitgenössischen Kunst. In nur 30 Minuten können Sie die Werke von Stéphane Hazera entdecken.

Italiano :

L’ex convento dei Giacobini apre le sue porte all’arte contemporanea quest’estate. In soli 30 minuti, scoprite le opere di Stéphane Hazera.

Espanol : Viste Flash de l’exposition Stéphane Hazéra, le souffle d’une oeuvre

El antiguo convento de los Jacobinos abre sus puertas al arte contemporáneo este verano. En solo 30 minutos, descubra las obras de Stéphane Hazera.

