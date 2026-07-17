Viste guidée de la forge royale de Forgeneuve, Forgeneuve, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Informations pratiques

Viste guidée de la forge royale de Forgeneuve 19 et 20 septembre Forgeneuve Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée d’une forge à canons du XVIIIe siècle équipée d’un haut fourneau à double masse.

Le site présente notamment une soufflerie reconstituée, une fosse de coulée des canons ainsi qu’une maquette illustrant leur forage.

Forgeneuve 24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 85 54 47 20 Le monument se compose de plusieurs éléments comme la maison du maître de forge et ses dépendances, l’ancienne forge ainsi que les ponts et le système hydraulique (constitué de trois vannes).

Cette forge hydraulique est mentionnée dès le début du XVIe siècle. L’importance de la forge, installée sur le Bandiat, grandit au XVIIIe siècle avec les besoins de l’artillerie. Les deux hauts fourneaux jumelés construits en 1751 par François Lapouge servent à alimenter la grande fonderie royale de Ruelle à côté d’Angoulême, dirigée par le marquis de Montalembert. En 1766, cette forge était louée par Monsieur de Roffignac au célèbre Blanchard de Sainte-Catherine, qui y fabriqua entre 1751 et 1772 les nombreux canons utilisés par la Marine royale. Après le règlement d’eau de 1832, l’usine à fer fut cédée à Blanchon-Lasserve, qui en poursuivit l’activité. Un récolement de 1867 mentionnait encore ses deux hauts fourneaux, ses deux feux d’affinerie, les deux marteaux et un bocard, mais notait que les foreries de canons avaient été supprimées depuis longtemps. La production fut abandonnée vers 1870.

Visite guidée de la forge à canon du 18ème siècle à haut fourneau double masse

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