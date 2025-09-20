Viste guidée du château et des jardins Château de Larnagol Larnagol

Entrée tarif préférentiel 8 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le nombre de personnes étant limité nous vous conseillons vivement de réserver votre place.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite commentée du château de Larnagol et jardins par les propriétaires

Vous pourrez découvrir la totalité du château l’ensemble des pièces du château restaurées, aménagées, meublées et habitées. Après 14 ans de restauration, la restaurations du logis, la reconstruction de la bibliothèque et la restauration de l’orangerie, la restauration de la cour, le château a retrouvé tout son panache…15 pièces qui ont retrouvé leur splendeur d’antan. Respect total des décors d’origine, restauration selon savoir faire traditionnel avec des matériaux naturels et confort moderne cohabitent en toute discrétion pour faire de ce lieu meublé, décoré et habité à l’année par excellence un patrimoine architectural vivant.

À noter les décors peints du début du XIVe siècle découverts récemment et restaurés.

Ancienne forteresse dominant le Lot, le château est situé au centre du village historique sur un éperon rocheux, au confluent de deux talwegs. La propriété, à l'origine domaine agricole de 2400 ha, a vu son emprise réduite au cours des siècles à 3,5 ha.

Face à la colline, le bâtiment principal, massif et austère, intègre l’ancien donjon/logis du début du XIVe siècle à une extension réalisée en 1711. Il est entouré de ses dépendances : écurie, pigeonnier, cuvier, orangerie.

Laissez-vous guider par les propriétaires qui vous feront découvrir le château. Ils vous conteront son histoire depuis le moyen-âge, vous expliqueront l’architecture du site et des bâtiments, leurs évolutions, l’aventure de sa restauration.

Vous découvrirez vestiges médiévaux et riches décors d’une demeure noble rurale : boiseries, gypseries, peintures, mobilier ancien… Visites guidées tous les jours sauf mercredi et samedi.

© Martin Taburet pour le château de Larnagol