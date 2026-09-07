Viste libre de l’église, Église d’Isle-Saint-Georges, Isle-Saint-Georges

Informations pratiques

Viste libre de l’église 19 et 20 septembre Église d’Isle-Saint-Georges Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église ou profitez d’une visite commentée présentant ses nombreux vitraux, ses stèles, ses statues et ses blasons.

Une exposition de vêtements ecclésiastiques complétera la découverte.

Une énigme invitera également les visiteurs à poursuivre leur parcours dans deux autres églises de la paroisse des Graves.

Église d’Isle-Saint-Georges Place de l’Eglise, 33640 Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ouverture de l’église en visite libre ou commentée, avec une présentation de ses nombreux vitraux, de ses stèles, de ses statues et de ses blasons.

Eglise©Isle-Saint-Georges