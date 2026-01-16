Vistel Brothers Le Baiser Salé Paris

Les Vistel Brothers, Jorge à la trompette et Maikel au sax ténor, originaires de Santiago de Cuba et aujourd’hui basés en Europe, font clairement partie des gros noms du jazz afro-cubain actuel. Leur musique pioche dans les traditions afro-cubaines (Abakuá, Arará, Palo…), les mélange à un jazz bien actuel et envoie un groove puissant. Sur scène, ça discute sec entre trompette et sax, ça improvise sans retenue et ça monte vite en intensité, porté par une vraie complicité de frangins. Avec leur projet « Fiesta en el Batey », hommage à leur ville natale, ils balancent chants, percussions et jazz d’avant-garde pour une soirée à part, intense et ultra vivante, quelque part entre transe afro-cubaine et énergie urbaine d’aujourd’hui. Autour d’eux, un line-up solide et inspiré : Benoît Delbecq au piano apporte des textures modernes et audacieuses, entre finesse et surprises harmoniques ; Étienne Renard à la basse pose un socle profond et ultra-groovy, à la fois souple et ancré ; et Lukmil Perez à la batterie fait circuler l’énergie, entre pulsations afro-cubaines, swing et drive contemporain

Les Vistel Brothers, Jorge à la trompette et Maikel au sax ténor, originaires de Santiago de Cuba et aujourd’hui basés en Europe, font clairement partie des gros noms du jazz afro-cubain actuel.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 20 février 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 28 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T19:30:00+02:00_2026-02-20T21:00:00+02:00;2026-02-20T21:30:00+02:00_2026-02-20T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5647-vistel-brothers https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

