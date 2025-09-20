Vistes des 4 bunkers du site de la Tamarissière avec animations extérieures Site des Bunkers de La Tamarissière Agde

Vistes des 4 bunkers du site de la Tamarissière avec animations extérieures 20 et 21 septembre Site des Bunkers de La Tamarissière Hérault

Entrée gratuite. L’équipe peut vous demander de patienter un peu à l’extérieur en cas de forte affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des 4 bunkers peuplés de personnages en uniformes de la Seconde Guerre mondiale. À l’extérieur : camps et véhicules militaires.

Explication de cette architecture guerrière allemande.

Deux nouveaux bunkers (622A et 622, rénovés en 2025) sont désormais ouverts à la visite, en plus du 638 – Hôpital et du 610 – Poste de Commandement, évoquant de nouveaux thèmes de la Seconde Guerre mondiale au niveau local.

Site des Bunkers de La Tamarissière Parking Antoine Groignard, La Tamarissière, 34300 Agde Agde 34300 La Tamarissière Hérault Occitanie 06 22 60 51 83 https://www.facebook.com/groups/641135315986822/?fref=nf Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Agde, La Tamarissière, une zone potentiellement sujette à un débarquement, a été fortifiée avec près d’une cinquantaine de constructions, comprenant deux batteries de défense, dans le but de verrouiller l’accès maritime facile vers les terres et le port d’Agde via le fleuve Hérault. La première ligne de défense, située sur la plage, a été démolie à cause de l’érosion jusqu’en 1987, mais il reste encore 30 bunkers en place. Parmi ces derniers, un imposant bunker de type 638, une infirmerie d’une superficie de 220 m2 restauré depuis 10 ans et désormais un bunker 610, un poste de commandement de 200m2 ouvert en mai 2023. Ils sont les seuls ouverts à la visite en Méditerranée.

Les numéros 638 et 610 correspondent à la désignation allemande de ces types de bunkers standardisés. Il s’agit d’un hôpital de campagne composé de 9 pièces destinées au traitement et aux soins des soldats blessés en cas de conflit pour le 638. Le 610 est un poste de commandement comportant 6 pièces où sont gérées les informations locales de défense de la côte; salles des cartes, salle radio, téléphone, salle de repos, périscope de surveillance maritime et chambres des officiers. Depuis le parking Antoine Groignard, prendre le chemin à l’arrière des dunes. Suivre le parcours fléché sur 500 m.

© Laurent Gheysens