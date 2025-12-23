Visual en concert, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Visual en concert

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l'Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À partir d’un dj set, Visual pose un espace dont les spectateur·ices modèlent les frontières. Les rythmes profonds naissent de la scène et se déploient dans une expérience immersive animée par son seul public. Visual est une rencontre entre plusieurs artistes dont les singularités se rejoignent en point d’orgue les bpm en forment la partition et les spectateur·ices l’orchestrent.

Qu’est ce qu’un SEB ?

SEB (Soirée d’Équilibre Budgétaire) est un événement amavada dont tous les bénéfices sont reversés directement à l’association afin qu’elle perdure dans le temps et dans de bonnes conditions ! En bref, venir aux SEB, c’est s’amuser en soutenant Amavada ! .

+33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Visual en concert

Starting with a dj set, Visual creates a space whose boundaries are shaped by the audience. Deep rhythms emerge from the stage and unfold in an immersive experience driven by its audience alone.

