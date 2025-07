Visualisez le championnat d’Europe de football féminin aux Trois Coups Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-07-13 21:00:00

Venez vivre le championnat d’Europe de football dans une ambiance festive aux trois coups ! 3 dates à ne pas manquez pour soutenir l’équipe française! Et profitez 1h avant le match d’un happy hour et dégustez votre pinte de bière pour 4€ ou un soft bien frais à 1.50€!

Le samedi 5 juillet à 21h France vs Angleterre.

Le mercredi 9 juillet à 21h France vs Pays de Galles.

Le dimanche 13 juillet à 21h France vs Pays-Bas. .

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

