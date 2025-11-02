VITAA – LE COLISEE Chartres

VITAA Début : 2025-11-02 à 18:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE ET INDIFFERENCE PROD PRESENTENT : VITAAAchat limité à 6 billets par acheteur.Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux et 2 milliards de vues sur YouTube.Après la sortie de son 8ème album intitulé Charlotte, ce dernier entre directement numéro 1 du top album, et est déjà disque d’or.Après un concert COMPLET à l’Accor Arena à Paris, la tournée continue en 2025 dans toute la France, Suisse et Belgique.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28