Vitaa LDLC Arena Décines-Charpieu
Vitaa
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 49 – 49 – 79 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
Après 15 ans de carrière et près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, VITAA s’apprête à entamer un nouveau chapitre musical. La chanteuse sera en tournée en 2025, qui a débuté à l’occasion de son album solo intitulé Charlotte ,
English :
After a 15-year career and almost 3 million albums sold worldwide, VITAA is about to embark on a new musical chapter. The singer will be on tour in 2025, which began with her solo album Charlotte ,
German :
Nach 15 Jahren Karriere und fast 3 Millionen verkauften Alben weltweit wird VITAA ein neues musikalisches Kapitel aufschlagen. Die Sängerin wird 2025 auf Tournee gehen, die anlässlich ihres Soloalbums mit dem Titel Charlotte begonnen hat,
Italiano :
Dopo 15 anni nel mondo della musica e quasi 3 milioni di album venduti in tutto il mondo, VITAA sta per intraprendere un nuovo capitolo musicale. La cantante sarà impegnata in un tour nel 2025, iniziato con il suo album da solista Charlotte,
Espanol :
Tras 15 años en el mundo de la música y casi 3 millones de discos vendidos en todo el mundo, VITAA está a punto de embarcarse en un nuevo capítulo musical. La cantante saldrá de gira en 2025, que comenzó con su álbum en solitario Charlotte,
