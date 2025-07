Vitaa Le Spot Mâcon

Vitaa Le Spot Mâcon jeudi 30 octobre 2025.

Vitaa

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux et 2 milliards de vues sur YouTube.

Après la sortie de son 8ème album intitulé Charlotte, ce dernier entre directement numéro 1 du top album, et est déjà disque d’or.

Après un concert complet à l’Accor Arena à Paris, la tournée continue en 2025 dans toute la France, Suisse et Belgique. .

