Vitaa Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 5 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 20:00 –
Gratuit : non 49 € à 79 € 49 € à 79 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public
Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafales, Vitaa est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux et 2 milliards de vues sur Youtube. Son 8e album intitulé « Charlotte » est entré directement numéro 1 du top album et est déjà disque d’or.
Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800
