Vitaa Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 20:00 –

Gratuit : non 49 € à 79 € 49 € à 79 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafales, Vitaa est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux et 2 milliards de vues sur Youtube. Son 8e album intitulé « Charlotte » est entré directement numéro 1 du top album et est déjà disque d’or.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com