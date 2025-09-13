Vitalsport 2025 Lavau

Vitalsport 2025 Lavau samedi 13 septembre 2025.

Vitalsport 2025

Décathlon Troyes-Lavau Lavau Aube

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13 2025-09-14

À la recherche d’une activité sportive pour la rentrée ? En solo, en duo, ou avec toute la tribu ?



Le Vitalsport, c’est un terrain de jeu XXL pour découvrir des dizaines de sports gratuitement Handisport, escalade, equitation, boxe, gymnastique, football…



Grimpez, frappez, glissez, sautez… et laissez-vous surprendre par des sports que vous n’auriez peut-être jamais osé tester.



Encadré par les éducateurs diplômés et passionnés, vivez un moment convivial, plein d’émotions et de belles rencontres. Associations, clubs, ligues tous les acteurs du sport local seront là pour vous guider.



Inscrivez-vous, c’est gratuit ! .

Décathlon Troyes-Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est +33 3 25 80 02 22

